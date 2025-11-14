Зеленский после массированного удара провел разговор с президентом Финляндии: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом после массированной атаки России в ночь на 14 ноября. Обсудили дальнейшую поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
"Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом. Опять ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что во время разговора обсуждали дальнейшую поддержку Украины во всех возможных направлениях и совместные шаги с партнерами для усиления давления на Россию.
"Только давлением - санкциями и силой - россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не была нужна. Будем делать все возможное для этого. Спасибо!" - добавил президент.
В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ударные дроны и ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Украинские военные обезвредили большинство целей.
Главным ударом стал Киев, однако обстрелам подверглись и другие регионы, в частности пять районов Киевской области.
В Киеве в результате атак ранения получили более 20 жителей, еще шестеро - в области. Известно о четырех погибших.
На юге Одесской области российские войска повредили гражданскую инфраструктуру и объект энергетики, пострадал один человек.
В Сумах ракета попала в участок дороги. По предварительным данным, оккупанты использовали для удара ракету "Циркон".
Также известно, что обломками ракеты "Искандер" повреждено здание посольства Азербайджана.
По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов.
Как столица оправляется после массированной атаки РФ и какие последствия - смотрите в репортаже РБК-Украина.