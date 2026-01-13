Зеленський після доповіді Сирського: втрати РФ не повинні зменшуватися

Втрати росіян

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, орієнтовні втрати Росії в живій силі досягли 1 220 950 осіб.

За 12 січня, за даними українського командування, було знешкоджено 950 російських військовослужбовців - до цього числа входять ліквідовані, поранені, полонені та зниклі безвісти.

Також Генштаб повідомив про значні втрати російської військової техніки. Зокрема, з початку вторгнення знищено 11 544 танки, 23 899 бойових броньованих машин, 36 024 артилерійські системи і 1 600 реактивних систем залпового вогню.

До слова, вчора, 12 січня, стало відомо, що українським захисникам вдалося встановити прапор України над будівлею міської ради Куп'янська.

Його повністю зачистили від російських окупантів. 2-й корпус Нацгвардії "Хартія" показав відповідне відео.