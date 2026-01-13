UA

Зеленський після доповіді Сирського: втрати РФ не повинні зменшуватися

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Росіяни продовжують постійні штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

За словами президента, на фронті зараз найскладніше з огляду на погоду та російські спроби вдавати, ніби їх не стосується необхідність закінчувати війну.

 

"Штурми тривають, захист наших позицій триває", - сказав Зеленський.

Він подякував кожному українському підрозділу та кожному українському солдату, які досягають результатів заради України.

"Російські втрати не повинні зменшуватися, наш захист на фронті - це наша сила в дипломатії. Україна має бути сильною", - наголосив президент.

Втрати росіян

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, орієнтовні втрати Росії в живій силі досягли 1 220 950 осіб.

За 12 січня, за даними українського командування, було знешкоджено 950 російських військовослужбовців - до цього числа входять ліквідовані, поранені, полонені та зниклі безвісти.

Також Генштаб повідомив про значні втрати російської військової техніки. Зокрема, з початку вторгнення знищено 11 544 танки, 23 899 бойових броньованих машин, 36 024 артилерійські системи і 1 600 реактивних систем залпового вогню.

До слова, вчора, 12 січня, стало відомо, що українським захисникам вдалося встановити прапор України над будівлею міської ради Куп'янська.

Його повністю зачистили від російських окупантів. 2-й корпус Нацгвардії "Хартія" показав відповідне відео.

