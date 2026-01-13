Зеленский после доклада Сырского: потери РФ не должны уменьшаться

Потери россиян

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, ориентировочные потери России в живой силе достигли 1 220 950 человек.

За 12 января, по данным украинского командования, были обезврежены 950 российских военнослужащих - в это число входят ликвидированные, раненые, пленные и пропавшие без вести.

Также Генштаб сообщил о значительных потерях российской военной техники. В частности, с начала вторжения уничтожено 11 544 танка, 23 899 боевых бронированных машин, 36 024 артиллерийские системы и 1 600 реактивных систем залпового огня.

К слову, вчера, 12 января, стало известно, что украинским защитникам удалось установить флаг Украины над зданием городского совета Купянска.

Его полностью зачистили от российских оккупантов. 2-й корпус Нацгвардии "Хартия" показал соответствующее видео.