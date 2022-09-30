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Зеленський підтвердив звільнення Ямполя поблизу Лимана

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили від російських окупантів селище міського типу Ямпіль, що знаходиться в Лиманській міській громаді Краматорського району Донецької області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент подякував українським військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, ССО і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Також Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Він також вдячний Головному управлінню розвідки Міноборони і СБУ.

Раніше ЗСУ повідомляли, що зайшли у Ямпіль в Донецькій області та впритул підійшли до Лиману зі східного боку.

До того ж, українські бійці звільнили Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

Окрім того, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення загарбників біля Лиману перебуває "на етапі завершення".

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Володимир ЗеленськийДонецька область