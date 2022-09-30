ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана .

81-а ОАМБр записала відео, у якомі повідомила про деокупацію населеного пункту у п'ятницю, 30 вересня.

"Дробишеве - селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські бійці 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана, а також перерізали останній шлях Торське-Дробишеве, яким росіяни могли б відступити.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив ЗМІ, що операція з оточення окупантів біля Лиману перебуває "на етапі завершення" та зазначив, що "після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше".

Окрім того, ЗСУ показали ймовірну втечу росіян на Лиманському напрямку, а в Офісі президента вже кажуть, що РФ доведеться просити Україну про виведення своїх військових з оточення в районі Лиману.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.