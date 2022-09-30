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ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом

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П'ятниця 30 вересня 2022 20:45
ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом Фото: ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили селище міського типу Дробишеве, що знаходиться у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом

"Дробишеве - селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ", - написав він.

81-а ОАМБр записала відео, у якомі повідомила про деокупацію населеного пункту у п'ятницю, 30 вересня.

Нагадаємо, що сьогодні американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські бійці 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана, а також перерізали останній шлях Торське-Дробишеве, яким росіяни могли б відступити.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив ЗМІ, що операція з оточення окупантів біля Лиману перебуває "на етапі завершення" та зазначив, що "після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше".

Окрім того, ЗСУ показали ймовірну втечу росіян на Лиманському напрямку, а в Офісі президента вже кажуть, що РФ доведеться просити Україну про виведення своїх військових з оточення в районі Лиману.

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