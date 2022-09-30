Зеленский подтвердил освобождение Ямполя вблизи Лимана

Президент поблагодарил украинских военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, ССО и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя.

Также Зеленский отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях.

Он также признателен Главному управлению разведки Минобороны и СБУ.

Ранее ВСУ сообщали, что зашли в Ямполь в Донецкой области и вплотную подошли к Лиману с восточной стороны.

К тому же, украинские бойцы освободили Дробышево в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что операция по окружению захватчиков возле Лимана находится "на этапе завершения".

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