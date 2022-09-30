Українські війська увійшли до Ямполя поблизу Лимана: карта

Збройні сили України зайшли в населений пункт Ямпіль на Донеччині та впритул підійшли до Лиману зі східного боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

У разі звільнення Ямполя окупанти в місті Лиман опиняться в оперативному оточенні. Українські війська можуть обрізати їм шляхи відходу із заходу, півдня та сходу, а трасу Лиман-Заріче наші воїни вже взяли під вогневий контроль.

Також у мережі з'явилося відео з українськими військовими у Ямполі.