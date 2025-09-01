Зеленський підтвердив зустріч "коаліції рішучих" та запросив Португалію

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч "коаліції рішучих", яка відбудеться у Парижі 4 вересня. Він також запросив доєднатися Португалію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
"Португалія допомагає нам від самого початку цієї повномасштабної війни, і ми в Україні справді це відчуваємо. Подякував за всю надану підтримку, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким наші діти під час лікування мають змогу навчатися", - зазначив президент.
Лідери обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки для України.
"У четвер відбудеться засідання "коаліції охочих", на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них. Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у ЄС", - зазначив Зеленський.
Український президент та прем'єр Португалії також говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів.
"Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. Запросив пана премʼєр-міністра приїхати до України з візитом", - додав глава держави.
Нагадаємо, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Європейські лідери, які зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.
Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.
Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.
Також за словами Макрона, сьогодні він обговорив з Рютте підготовку до зустрічі.