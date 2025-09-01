Зеленський підтвердив зустріч "коаліції рішучих" та запросив Португалію

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Португалія допомагає нам від самого початку цієї повномасштабної війни, і ми в Україні справді це відчуваємо. Подякував за всю надану підтримку, зокрема за оборонну допомогу та фінансування Шкіл Супергероїв, завдяки яким наші діти під час лікування мають змогу навчатися", - зазначив президент.

Лідери обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки для України.

"У четвер відбудеться засідання "коаліції охочих", на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них. Одним із головних компонентів гарантій безпеки ми бачимо членство України у ЄС", - зазначив Зеленський.

Український президент та прем'єр Португалії також говорили про участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів.

"Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. Запросив пана премʼєр-міністра приїхати до України з візитом", - додав глава держави.