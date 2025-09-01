Зеленский подтвердил встречу "коалиции решительных" и пригласил Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу "коалиции решительных", которая состоится в Париже 4 сентября. Он также пригласил присоединиться Португалию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
"Португалия помогает нам с самого начала этой полномасштабной войны, и мы в Украине действительно это чувствуем. Поблагодарил за всю оказанную поддержку, в частности за оборонную помощь и финансирование Школ Супергероев, благодаря которым наши дети во время лечения имеют возможность учиться", - отметил президент.
Лидеры обсудили дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности для Украины.
"В четверг состоится заседание "коалиции желающих", на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них. Одним из главных компонентов гарантий безопасности мы видим членство Украины в ЕС", - отметил Зеленский.
Украинский президент и премьер Португалии также говорили об участии португальского бизнеса в восстановлении Украины и о совместном производстве дронов.
"Договорились, что наши команды детально проработают все имеющиеся возможности для такого сотрудничества. Пригласил господина премьер-министра приехать в Украину с визитом", - добавил глава государства.
Напомним, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Европейские лидеры, которые встречались с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, соберутся по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.
Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.
Как известно, Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.
Также по словам Макрона, сегодня он обсудил с Рютте подготовку к встрече.