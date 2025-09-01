Макрон обговорив з Рютте підготовку до зустрічі "коаліції рішучих"

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили підготовку до зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться 4 вересня у Парижі.

Як передає РБК-Україна , про це Макрон повідомив у соцмережі Х .

"Я щойно розмовляв з генеральним секретарем НАТО щодо підготовки зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться цього четверга в Парижі. Разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України", - написав Макрон.

Він зазначив, що гарантії безпеки для України є необхідною передумовою для надійного руху до миру.

"Ми також переглянемо позицію Росії, яка продовжує свою агресивну війну та продовжує відкидати мир. Єдність та рішучість у нашій підтримці України, а також непохитне бажання миру", - додав французький президент.