Макрон обговорив з Рютте підготовку до зустрічі "коаліції рішучих"

Понеділок 01 вересня 2025 20:39
UA EN RU
Макрон обговорив з Рютте підготовку до зустрічі "коаліції рішучих" Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили підготовку до зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться 4 вересня у Парижі.

Як передає РБК-Україна, про це Макрон повідомив у соцмережі Х.

"Я щойно розмовляв з генеральним секретарем НАТО щодо підготовки зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться цього четверга в Парижі. Разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України", - написав Макрон.

Він зазначив, що гарантії безпеки для України є необхідною передумовою для надійного руху до миру.

"Ми також переглянемо позицію Росії, яка продовжує свою агресивну війну та продовжує відкидати мир. Єдність та рішучість у нашій підтримці України, а також непохитне бажання миру", - додав французький президент.

Зустріч "коаліції охочих"

Нагадаємо, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Очікується, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.

Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо, Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

