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Зеленський підтвердив удар ЗСУ по аеродрому в Джанкої

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська завдали удару по аеродрому в окупованому Джанкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Сьогодні Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому", - сказав президент.

Він подякував українським воїнам за їхню влучність і головкому ЗСУ Олександру Сирському за організацію цієї операції. 

"Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата - це сила України", - додав президент.

Удар по аеродрому в Джанкої

Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи.

Пізніше джерела в Силах оборони сказали РБК-Україна, що удар по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала, що летовище в тимчасово окупованому Джанкої в Криму є законною метою для Сил оборони України.

Які ще є аеродроми в Криму і що на них тримають росіяни - у матеріалі РБК-Україна.

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