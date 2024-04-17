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Гуменюк про удар по аеродрому у Джанкої: законна ціль, сезон "бавовни" триває

Крим, Середа 17 квітня 2024 11:25
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Гуменюк про удар по аеродрому у Джанкої: законна ціль, сезон "бавовни" триває Фото: спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Аеродром у тимчасово окупованому Джанкої у Криму є законною ціллю для Сил оборони України. А удари по ньому - це ні що інше, як продовження сезону "бавовни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час ефіру "Радіо Свобода".

За її словами, важливо дочекатись офіційного коментаря від Генштабу ЗСУ.

"У Криму триває сезон "бавовни". Результати слід дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки право "джанкойської ночі". І вони повинні його дотримати. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані - тобто уточнені, вивірені та ті, що мають офіційне підтвердження", - сказала Гуменюк.

Водночас, як зазначила речник, військовий аеродром у Джанкої - законна ціль, відповідний об'єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація РФ.

"Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни часто змінювали місця дислокації різних підрозділів та переміщали їх для того, щоб відвести від можливого ураження. Але не всі маневри були вдалими", - сказала вона.

Вибухи у Джанкої

У тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму 17 квітня пролунали вибухи. Також виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що епіцентром вибухів та пожежі став місцевий військовий аеродром. На місці після "прильоту" піднімався вогонь та густий дим.

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