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Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни

Джанкой, Середа 17 квітня 2024 13:07
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Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни Ілюстративне фото: у Криму є чотири важливі для росіян аеродроми (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вночі 17 квітня у Криму на військовому аеродромі Джанкоя пролунали вибухи, а також спалахнула пожежа. Проте це не єдиний аеродром в окупованому Криму, який активно використовують окупанти.

Які ще є аеродроми у Криму та що на них тримають росіяни - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися публікації Telegram-каналів "Кримський вітер", Astra, дані з wikipedia, публікації порталу "Мілітарний", "Армія INFORM".

Зміст

Вибухи у Джанкої

В ніч на 17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Після цього у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.

Пізніше з'явилися фото зі супутника, який зафіксував шість осередків пожежі на військового аеродромі у Джанкої. Згідно з опублікованим зображенням, пожежа була досить масштабною.

Окупаційна влада, призначена росіянами, не коментувала ситуацію у Джанкої.

Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни

Фото: у Джанкої після нічних вибухів була пожежа (t.me/Crimeanwind)

Що відомо про аеродром Джанкоя

У Джанкої знаходиться військовий аеродром, який став фактично логістичним хабом російських окупантів. Через нього здійснюється постачання окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Аеродром може приймати важкі транспортні літаки. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ.

У мережі повідомляли, що у Джанкої останнім часом фіксували пускові установки ворожих ЗРК С-300/С-400.

Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни

deepstatemap.live

Які ще є аеродроми в Криму

На території тимчасово окупованого Криму, крім Джанкоя, є ще щонайменше три важливі аеродроми, які використовують росіяни. При цьому раніше у Повітряних силах ЗСУ говорили, що для авіації окупанти використовують щонайменше п'ять кримських аеродромів. Загалом у Криму налічується 15 аеродромів, але більша частина з них не використовується під авіацію.

Один із ключових аеродромів знаходиться поблизу міста Саки у західній частині півострова. До окупації там була база Військово-морських сил України. Як відомо, зараз у Саках базується російський 43-й винищувальний полк, у складі якого Су-30СМ, Су-33 та Су-24М.

Цей аеродром неодноразово був атакований українськими військами. Так, на початку року Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився пункт управління ворога.

Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни

deepstatemap.live

Інший важливий аеродром "Бельбек" на північ від Севастополя. На ньому базуються Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М. Також повідомлялось, що він нібито може приймати стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. Це літаки, які завдають ударів по Україні ракетами з дальністю дії понад 5000 км.

Як і Саки, аеродром Бельбек був атакований неодноразово, зокрема, західними ракетами Storm Shadow/SCALP.

Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни

deepstatemap.live

Ще один стратегічний для ворога аеродром - "Гвардійське", який знаходиться на північ від Сімферополя. Це авіаційна база, з якої злітає бойова авіація.

На ній дислокуються дві ескадрильї з 12 фронтових бомбардувальників Су-24М та 12 штурмовиків Су-25СМ у кожній.

Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни

deepstatemap.live

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Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни
Не тільки Джанкой. Скільки ще є аеродромів у Криму та що на них тримають росіяни
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