Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому в Джанкое

"Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому", - сказал президент.

Он поблагодарил украинских воинов за их меткость и главкома ВСУ Александра Сырского за организацию этой операции.

"Оккупант должен терять, и каждая их потеря - это сила Украины", - добавил президент.