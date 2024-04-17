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Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому в Джанкое

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска нанесли удар по аэродрому в оккупированном Джанкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому", - сказал президент.

Он поблагодарил украинских воинов за их меткость и главкома ВСУ Александра Сырского за организацию этой операции. 

"Оккупант должен терять, и каждая их потеря - это сила Украины", - добавил президент.

Удар по аэродрому в Джанкое

Сегодня ночью во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы.

Позже источники в Силах обороны сказали РБК-Украина, что удар по Джанке - это результат успешных действий ВСУ.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что аэродром во временно оккупированном Джанкое в Крыму является законной целью для Сил обороны Украины.

Какие еще есть аэродромы в Крыму и что на них держат россияне - в материале РБК-Украина.

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