Помста за ДАП: під Покровськом десантники 79-ки спопелили елітний підрозділ РФ "Оплот"

Під Покровськом воїни 79-ї бригади ДШВ влаштували справжнє пекло загарбникам, з якими мають рахунки ще з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 79 ОДШБр.

Отож, стало відомо, що під час інтенсивних боїв було повністю виведено з ладу 2-й батальйон 5-ї мотострілецької бригади "Оплот". Втрати окупантів виявилися настільки критичними, що командування РФ було змушене терміново вивести залишки підрозділу з передової.

Нагадаємо, що бригада "Оплот" має для десантників "символічне" значення. Це те саме з’єднання, що носить ім’я ліквідованого ватажка терористів Олександра Захарченка. Саме з цим підрозділом "кіборги" 79-ї бригади вели запеклі бої під час оборони Донецького аеропорту у 2014 році.

І ось через 12 років десантники знову зустрілися з "Оплотом" на полі бою - цього разу під Покровськом - і результат для окупантів виявився фатальним.

Масштаби розгрому та відступ ворога

За даними розвідки, більша частина техніки та особового складу була знищена під час невдалої спроби штурму українських позицій. Ворог був змушений терміново латати "дірки" в обороні, перекидаючи залишки інших частин у сусідні населені пункти.