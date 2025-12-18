Зеленський підтримав ідею електронного голосування на виборах президента

В Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. При цьому зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських та місцевих виборів поки що не розглядається.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів у відповідь на питання журналістів.
Зокрема Зеленський у відповідь на питання щодо того, чи є якісь просування в розробці закону про вибори під час воєнного стану зазначив, що новин з цього приводу немає.
"Наскільки мені відомо, ще немає, але я всі сигнали їм передав", - зазначив він.
Зеленський додав, що зараз розглядається лише питання проведення виборів президента. США вимагали від України проведення тільки президентських виборів - про парламентські, або про місцеві мова не йшла.
При цьому президент зазначив, що вже давно підтримує ідею, щоб українці могли проголосувати через "Дію", або іншими електронними способами. Особливо це стосується українців за кордоном - в першу чергу.
"Я завжди підтримав і підіймав питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли", - резюмував він.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп нещодавно влаштував істерику, заявивши, що Україна, за його словами, нібито втратила статус демократії через тривалу відсутність виборів. Трамп озвучив низку відверто російських наративів, зокрема про те, що війна нібито використовується, як привід не проводити голосування.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив свою готовність брати участь у виборах. Але, заявив він, якщо вже США так хочуть вибори в Україні, вони повинні забезпечити безпеку голосування від російських терактів. Тоді провести вибори можливо через 60-90 днів.
Крім того, Зеленський повідомив, що очікує пропозицій від народних депутатів щодо законодавчих змін, які дозволили б організувати вибори в умовах воєнного стану - зараз Конституція України це забороняє. За даними джерел РБК-Україна, очолить розробку закону віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.