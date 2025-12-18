Зеленский поддержал идею электронного голосования на выборах президента

В частности Зеленский в ответ на вопрос относительно того, есть ли какие-то продвижения в разработке закона о выборах во время военного положения отметил, что новостей по этому поводу нет.

"Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал", - отметил он.

Зеленский добавил, что сейчас рассматривается только вопрос проведения выборов президента. США требовали от Украины проведения только президентских выборов - о парламентских, или о местных речь не шла.

При этом президент отметил, что уже давно поддерживает идею, чтобы украинцы могли проголосовать через "Дію", или другими электронными способами. Особенно это касается украинцев за рубежом - в первую очередь.

"Я всегда поддержал и поднимал вопрос еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - резюмировал он.