Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій України, - Єрмак
Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документу, який передбачає відмову України від будь-якої частини її території.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю керівника Офіса президента України Андрія Єрмака виданню The Atlantic.
За його словами, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території.
"Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території", - запевнив Єрмак.
Також керівник Офісу президента наголосив, що Конституція України це забороняє.
"Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України та українського народу", - зазначив він.
Андрій Єрмак повідомив, що на наступному етапі переговорів президент має намір провести червону лінію у питанні відмови від українських територій, тимчасово окупованих Росією.
"Зараз ми можемо реально говорити тільки про визначення лінії зіткнення. Це те, що ми мусимо зробити", - сказав Єрмак.
Переговори щодо мирного плану США
Раніше РБК-Україна із посиланням на допис Андрія Єрмака повідомляло, що наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать переговори щодо мирного плану США. Потрібно розвити та закріпити результати, яких вдалося досягти в Женеві.
За підсумками зустрічі у Швейцарії було узгоджено більшість важливих моментів щодо мирного плану. Зокрема Україні вдалося вилучити суперечливий пункт про амністію російських окупантів за воєнні злочини.
Тим часом росіяни вперше прокоментували цей план. Особисто російський диктатор Володимир Путін заявив: Росія згодна, що "мирний план" з 28 пунктів США може бути покладено "в основу майбутніх домовленостей". Але вважати це проєктом мирної угоди Кремль відмовляється.
До речі, президент США Дональд Трамп натякнув, що мирний план США щодо України скоротився з 28 до 22 пунктів. Під час розмови з журналістами американський лідер підкреслив, що початкові матеріали були лише базовою схемою.