Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій України, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський не підпише жодного документу, який передбачає відмову України від будь-якої частини її території.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю керівника Офіса президента України Андрія Єрмака виданню The Atlantic .

За його словами, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території.

"Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території", - запевнив Єрмак.

Також керівник Офісу президента наголосив, що Конституція України це забороняє.

"Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України та українського народу", - зазначив він.

Андрій Єрмак повідомив, що на наступному етапі переговорів президент має намір провести червону лінію у питанні відмови від українських територій, тимчасово окупованих Росією.

"Зараз ми можемо реально говорити тільки про визначення лінії зіткнення. Це те, що ми мусимо зробити", - сказав Єрмак.