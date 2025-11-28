Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий Украины, - Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет ни одного документа, который предусматривает отказ Украины от любой части ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака изданию The Atlantic.
По его словам, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории.
"Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет соглашение об отказе от территории", - заверил Ермак.
Также руководитель Офиса президента подчеркнул, что Конституция Украины это запрещает.
"Никто не может этого сделать, если не хочет идти против Конституции Украины и украинского народа", - отметил он.
Андрей Ермак сообщил, что на следующем этапе переговоров президент намерен провести красную линию в вопросе отказа от украинских территорий, временно оккупированных Россией.
"Сейчас мы можем реально говорить только об определении линии соприкосновения. Это то, что мы должны сделать", - сказал Ермак.
Переговоры по мирному плану США
Ранее РБК-Украина со ссылкой на сообщение Андрея Ермака сообщало, что в конце этой недели украинская и американская делегации продолжат переговоры относительно мирного плана США. Нужно развить и закрепить результаты, которых удалось достичь в Женеве.
По итогам встречи в Швейцарии было согласовано большинство важных моментов по мирному плану. В частности Украине удалось изъять спорный пункт об амнистии российских оккупантов за военные преступления.
Между тем россияне впервые прокомментировали этот план. Лично российский диктатор Владимир Путин заявил: Россия согласна, что "мирный план" из 28 пунктов США может быть положен "в основу будущих договоренностей". Но считать это проектом мирного соглашения Кремль отказывается.
Кстати, президент США Дональд Трамп намекнул, что мирный план США по Украине сократился с 28 до 22 пунктов. Во время разговора с журналистами американский лидер подчеркнул, что первоначальные материалы были лишь базовой схемой.