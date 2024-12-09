Українці, позбавлені держнагород, втрачатимуть право на податкову пільгу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким особи, позбавлені державної нагороди України, втрачають право на податкову соціальну пільгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.
Президент України підписав закон № 4108-IX про втрату права на податкову соціальну пільгу у разі позбавлення особи державної нагороди України. Зокрема, особи, позбавлені звання Герой України, втрачають право на цю пільгу.
Фото: документ 4108-IX (zakon.rada.gov.ua)
Друга частина підпункту 169.3.3 викладено в новій редакції. Згідно з нею, надання податкових соціальних пільг, передбачених підпунктами "в" - "е" підпункту 169.1.3 та підпунктом 169.1.4, припиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, у якому платник податків втратив статус, необхідний для отримання цієї пільги.
Закон набирає чинності наступного дня після його офіційного опублікування.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду або діють в інтересах держави-агресора - Росії. У списку, який затвердила РНБО, виявилося 34 особи, серед яких - колишні високопосадовці, народні депутати, керівники правоохоронних органів, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі.
Серед осіб, які потрапили під санкції, десяток були піддані максимальному набору обмежень, що передбачає не лише позбавлення державних нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій, а також повне припинення торговельних операцій. Семеро з них потрапили під санкції вперше.
Нагадаємо, що Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу. Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.
Крім того, с 1 грудня, набрав чинності закон про збільшення податків для українців.