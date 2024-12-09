Украинцы, лишенные госнаград, будут терять право на налоговую льготу

Президент Украины подписал закон № 4108-IX об утрате права на налоговую социальную льготу в случае лишения лица государственной награды Украины. В частности, лица, лишенные звания Героя Украины, утрачивают право на получение этой льготы.

Фото: документ 4108-IX (zakon.rada.gov.ua)

Основные изменения

Вторая часть подпункта 169.3.3 изложена в новой редакции. Согласно изменениям, предоставление налоговых социальных льгот, предусмотренных подпунктами "в" - "е" подпункта 169.1.3 и подпунктом 169.1.4, прекращается начиная с налогового месяца, следующего за месяцем, в котором плательщик налогов утратил статус, необходимый для получения этих льгот.

Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Указ о лишении государственных наград лиц, совершивших измену

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах государства-агрессора - России. В списке, который утвердила СНБО, оказалось 34 человека, среди которых - бывшие чиновники, народные депутаты, руководители правоохранительных органов, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели.

Наказание для предателей

Среди лиц, попавших под санкции, десяток подвергнуты максимальному набору ограничений, который предусматривает не только лишение государственных наград, но и блокировку активов, аннулирование лицензий, а также полное прекращение торговых операций. Семеро из них попали под санкции впервые.