Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Закон про військового омбудсмана

Створення інституції, яка має захищати права військовослужбовців, анонсували ще у грудні 2024 року.

Законопроєкт про омбудсмана перебував у парламенті з травня 2025 року. У червні його вже ухвалили в першому читанні, а вчора документ підтримали остаточно.

Як розповіла Ольга Решетилова, яка з 30 грудня 2024 року обіймає посаду уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців, Офіс військового омбудсмана запрацює після набрання чинності закону та підписання президентом указу про створення Офісу.

Весь процес, за законом, має тривати до 30 днів.

Після цього військовий омбудсман розпочне приймати скарги військовослужбовців та проводити перевірки.