Сегодня, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку документа №13266 на сайте парламента.
Так, сегодня президент Украины подписал законопроект №13266 "О военном омбудсмане", который 17 сентября приняли депутаты Верховной Рады.
За это проголосовали 283 народных избранника.
Документ определяет правовой статус и полномочия военного омбудсмена.
Согласно закону, он будет работать при президенте Украины и обеспечивать демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны.
Среди его функций - прием жалоб от военнослужащих, проверки в воинских частях и учреждениях, подготовка отчетов и взаимодействие с другими органами власти.
Создание института, который должен защищать права военнослужащих, анонсировали еще в декабре 2024 года.
Законопроект об омбудсмане находился в парламенте с мая 2025 года. В июне его уже приняли в первом чтении, а вчера документ поддержали окончательно.
Как рассказала Ольга Решетилова, которая с 30 декабря 2024 года занимает должность уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих, Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу закона и подписания президентом указа о создании Офиса.
Весь процесс, по закону, должен длиться до 30 дней.
После этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.