Зеленский подписал закон о военном омбудсмане

Закон о военном омбудсмане

Создание института, который должен защищать права военнослужащих, анонсировали еще в декабре 2024 года.

Законопроект об омбудсмане находился в парламенте с мая 2025 года. В июне его уже приняли в первом чтении, а вчера документ поддержали окончательно.

Как рассказала Ольга Решетилова, которая с 30 декабря 2024 года занимает должность уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих, Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу закона и подписания президентом указа о создании Офиса.

Весь процесс, по закону, должен длиться до 30 дней.

После этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.