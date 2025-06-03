Рада підтримала законопроєкт про військового омбудсмена: що це означає

У вівторок, 3 червня, Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №13266 щодо створення інституту Військового омбудсмана. Рішення ухвалили 287 голосами "за".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка .

Що передбачає законопроєкт

Документ визначає правовий статус, завдання та основи діяльності військового омбудсмана - нової інституції, яка має на меті захист прав і свобод військовослужбовців.

Військовий омбудсман зможе:

приймати скарги від військових;

проводити перевірки на предмет порушення їхніх прав;

вимагати від органів влади усунення таких порушень.

Очікується, що ця посада посилить інституційний захист прав військових у Збройних силах України та інших військових формуваннях, особливо в умовах воєнного стану.

Що далі

Наразі законопроєкт ухвалено лише в першому читанні. Перед остаточним затвердженням документ ще має пройти друге читання, де можуть бути враховані пропозиції та правки народних депутатів.

Фото: депутати проголосували у першому читанні за законопроєкт №13266 "Про Військового омбудсмена" (t.me/yzheleznyak)