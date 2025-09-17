Військовий омбудсман пояснила, коли почнуть приймати і перевіряти скарги

Офіс військового омбудсмана запрацює після набрання чинності ухваленого сьогодні закону та підписання президентом указу про створення Офісу. Весь процес, за законом, має тривати до 30 днів.

Про це заявила Уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафона.

Вона пояснила, що запуск омбудсмана буде тривалим процесом. Спершу закон має підписати голова Верховної Ради, потім документ направляють президенту, який підписує указ про створення Офісу, затверджує положення зі штатним розписом, призначає омбудсмана та його заступників і реєструє юридичну особу. Після цього інституція зможе почати роботу.

"Але в законі передбачено, що ми на це маємо 30 днів", - уточнила Решетилова.

Як зазначила уповноважена, після цього військовий омбудсман розпочне приймати скарги військовослужбовців та проводити перевірки.

"Перевірки закінчуються висновками, які військовий омбудсман надсилає вищому командуванню, і у вищого командування буде 10 днів на реагування і вживання заходів, щоб усунути це порушення і притягнути винних до відповідальності, швидше за все, дисциплінарної", - уточнила Решетилова.

За її словами, у разі відсутності реакції командування може бути притягнене до адміністративної відповідальності. Водночас уповноважена наголосила, що омбудсман має право доповідати верховному головнокомандувачу, а крайніх заходів намагатимуться уникати.