Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

Сьогодні 17 вересня Верховна Рада України 1 ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13266 про військового омбудсмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

За це проголосували 283 народні депутати.

Закон передбачає створення посади військового омбудсмана, який здійснюватиме контроль за дотриманням прав військовослужбовців, резервістів, учасників територіальної оборони, членів руху опору на окупованих територіях та особового складу правоохоронних органів, залученого до бойових дій.

Серед ключових функцій омбудсмана - виявлення порушень прав, визначення причин їх виникнення та розробка пропозицій для їх усунення.

Омбудсман матиме право направляти висновки та рекомендації командирам, органам військового управління та іншим державним органам, розглядати скарги та проводити перевірки щодо можливих порушень.

Також передбачено право отримувати необхідну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, та обов’язок не розголошувати персональні дані заявників без їхньої згоди.

Військового омбудсмана призначає та звільняє президент України. Щорічно до 30 березня він подаватиме публічний звіт про свою діяльність Президенту та Верховній Раді.

Фото: депутати ухвалили законопроєкт №13266 "Про Військового омбудсмена" (t.me/yzheleznyak)

Оновлено о 12.45

Міністр оборони України Денис Шмигаль відреагував на ухвалення закону про військового омбудсмана, подякувавши народним депутатам за підтримку ініціативи Президента Володимира Зеленського.

За його словами, створюється нова інституція для захисту прав українських військовослужбовців, що стане кроком до справедливості, посилення армії та підвищення обороноздатності держави.

"Військовий омбудсман працюватиме при Президентові України та реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади", - заявив він.

Шмигаль підкреслив, що Міністерство оборони максимально сприятиме роботі омбудсмана, адже у держави та відомства спільна мета - сильна та вільна Україна.