Зеленський підписав закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який комплексно регулює сферу національної пам’яті. Він визначає термін "рашизм" як гібридну тоталітарну ідеологію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13273.

Також закон систематизує правила присвоєння імен, назв історичних подій, увічнення пам’яті жертв комуністичного тоталітарного режиму та облаштування місць пам’яті Другої світової війни.

Також документ передбачає зміни до чинних законів, зокрема:

Як зазначається у пояснювальній записці, Росія з початку агресії проти України активно використовує маніпуляції з історичними фактами. Кремль намагається спотворити українську історію, нав’язати тезу про "спільну спадщину" та виправдати війну квазіісторичними наративами.

Згідно з законом, рашизм - це різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом"

Нагадаємо, проєкт закону був підготовлений Українським інститутом національної пам’яті на виконання доручення уряду ще у 2023 році. Потреба у його ухваленні обґрунтовувалася тим, що питання історичної пам’яті досі регулювалися фрагментарно й не мали єдиного законодавчого підходу.

У травні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом.

У травні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу.

21 серпня Верховна Рада ухвалила закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом".