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Термін "рашизм" отримає точне визначення: у Раді готують закон

Україна, Вівторок 27 травня 2025 11:45
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Термін "рашизм" отримає точне визначення: у Раді готують закон Фото: "рашизм" в Україні визначать на рівні закону (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Проєкт №13273 має на меті подолати імперсько-тоталітарну спадщину, зменшити розбіжності у сприйнятті минулого, а також усунути вплив держави-агресора в інформаційній, освітній і культурній сферах.

Згідно з проєктом, "рашизм - гібридна тоталітарна ідеологія режиму держави-агресора, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм, комуністичні та нацистські практики та інш".

Законопроєкт містить ключові визначення:

  • війна за Незалежність України - боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року, яка розглядається як наслідок імперської політики Росії, спрямованої на заперечення української державності;
  • злочини проти Українського народу - геноциди, масові вбивства, катування, депортації та інші злочини проти людяності, воєнні злочини, переслідування з політичних, соціальних, класових, національних, релігійних та інших мотивів, інші злочини, вчинені проти Українського народу комуністичним і націонал-соціалістичним (нацистським) тоталітарними режимами, іншими політичними режимами;
  • історична антиукраїнська пропаганда - поширення неправдивих історичних даних для глорифікації імперських та тоталітарних режимів, а також заперечення злочинів проти Українського народу;

Нагадаємо, в травні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом.

За даними незалежного "Левада-центру", підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки було зафіксовано в березні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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