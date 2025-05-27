Термін "рашизм" отримає точне визначення: у Раді готують закон

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Згідно з проєктом, " рашизм - гібридна тоталітарна ідеологія режиму держави-агресора, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм, комуністичні та нацистські практики та інш".

Проєкт № 13273 має на меті подолати імперсько-тоталітарну спадщину, зменшити розбіжності у сприйнятті минулого, а також усунути вплив держави-агресора в інформаційній, освітній і культурній сферах.

Нагадаємо, в травні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом.

За даними незалежного "Левада-центру", підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки було зафіксовано в березні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.