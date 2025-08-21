Рада ухвалила закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом"

Верховна Рада ухвалила закон який комплексно регулює сферу національної пам’яті. Він має стати щитом проти російських маніпуляцій історією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Ірину Геращенко в Telegam .

За її даними, проєкт №13273 підтримали 273 нардепи.

Чому виникла потреба у законі

Як зазначається у пояснювальній записці, Росія з початку агресії проти України активно використовує маніпуляції з історичними фактами. Кремль намагається спотворити українську історію, нав’язати тезу про "спільну спадщину" та виправдати війну квазіісторичними наративами.

Ухвалений закон має стати інструментом протидії антиукраїнській пропаганді та консолідації суспільства довкола спільного розуміння минулого.

Основні положення документа

Законопроєкт містить ключові визначення:

війна за Незалежність України - боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалась 19 лютого 2014 року, яка розглядається як наслідок імперської політики Росії, спрямованої на заперечення української державності;

злочини проти Українського народу - геноциди, масові вбивства, катування, депортації та інші злочини проти людяності, воєнні злочини, переслідування з політичних, соціальних, класових, національних, релігійних та інших мотивів, інші злочини, вчинені проти Українського народу комуністичним і націонал-соціалістичним (нацистським) тоталітарними режимами, іншими політичними режимами;

історична антиукраїнська пропаганда - поширення неправдивих історичних даних для глорифікації імперських та тоталітарних режимів, а також заперечення злочинів проти Українського народу;

Закон визначає принципи та напрями державної політики у цій сфері, а також механізми увічнення пам’яті та збереження історичних місць.

Згідно з законом, "рашизм - різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, сформованого у державі-агресорі, та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Документ передбачає зміни до чинних законів, зокрема:

до закону "Про національну безпеку України" - національна пам’ять віднесена до фундаментальних інтересів держави;

до закону "Про культуру" - включення цієї теми до пріоритетів держполітики;

до закону "Про Голодомор 1932-1933 років" - нові механізми вшанування жертв трагедії;

до закону "Про центральні органи виконавчої влади" - уточнення статусу Українського інституту національної пам’яті.

Також закон систематизує правила присвоєння імен, назв історичних подій, увічнення пам’яті жертв комуністичного тоталітарного режиму та облаштування місць пам’яті Другої світової війни.

Контекст

Проєкт закону був підготовлений Українським інститутом національної пам’яті на виконання доручення уряду ще у 2023 році. Потреба у його ухваленні обґрунтовувалася тим, що питання історичної пам’яті досі регулювалися фрагментарно й не мали єдиного законодавчого підходу.