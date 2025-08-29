Зеленский подписал закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти. Он определяет термин "рашизм" как гибридную тоталитарную идеологию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13273.
Согласно закону, рашизм - это разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Как отмечается в пояснительной записке, Россия с начала агрессии против Украины активно использует манипуляции с историческими фактами. Кремль пытается исказить украинскую историю, навязать тезис об "общем наследии" и оправдать войну квазиисторическими нарративами.
Принятый закон должен стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и консолидации общества вокруг общего понимания прошлого.
Также документ предусматривает изменения в действующие законы, в частности:
- в закон "О национальной безопасности Украины" - национальная память отнесена к фундаментальным интересам государства;
- в закон "О культуре" - включение этой темы в приоритеты госполитики;
- в закон "О Голодоморе 1932-1933 годов" - новые механизмы чествования жертв трагедии;
- в закон "О центральных органах исполнительной власти" - уточнение статуса Украинского института национальной памяти.
Также закон систематизирует правила присвоения имен, названий исторических событий, увековечения памяти жертв коммунистического тоталитарного режима и обустройства мест памяти Второй мировой войны.
Закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом"
Напомним, проект закона был подготовлен Украинским институтом национальной памяти во исполнение поручения правительства еще в 2023 году. Потребность в его принятии обосновывалась тем, что вопросы исторической памяти до сих пор регулировались фрагментарно и не имели единого законодательного подхода.
В мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.
В мае 2025 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект закона Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.
21 августа Верховная Рада приняла закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом".