Зеленский подписал закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом"

Пятница 29 августа 2025 18:59
Зеленский подписал закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти. Он определяет термин "рашизм" как гибридную тоталитарную идеологию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13273.

Согласно закону, рашизм - это разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Как отмечается в пояснительной записке, Россия с начала агрессии против Украины активно использует манипуляции с историческими фактами. Кремль пытается исказить украинскую историю, навязать тезис об "общем наследии" и оправдать войну квазиисторическими нарративами.

Принятый закон должен стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и консолидации общества вокруг общего понимания прошлого.

Также документ предусматривает изменения в действующие законы, в частности:

  • в закон "О национальной безопасности Украины" - национальная память отнесена к фундаментальным интересам государства;
  • в закон "О культуре" - включение этой темы в приоритеты госполитики;
  • в закон "О Голодоморе 1932-1933 годов" - новые механизмы чествования жертв трагедии;
  • в закон "О центральных органах исполнительной власти" - уточнение статуса Украинского института национальной памяти.

Также закон систематизирует правила присвоения имен, названий исторических событий, увековечения памяти жертв коммунистического тоталитарного режима и обустройства мест памяти Второй мировой войны.

Закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом"

Напомним, проект закона был подготовлен Украинским институтом национальной памяти во исполнение поручения правительства еще в 2023 году. Потребность в его принятии обосновывалась тем, что вопросы исторической памяти до сих пор регулировались фрагментарно и не имели единого законодательного подхода.

В мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.

В мае 2025 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект закона Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.

21 августа Верховная Рада приняла закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом".

