Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів
Сьогодні чотири посли були звільнені з посад у країнах Європи та Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента України Володимира Зеленського, передає Офіс президента України.
Зеленський знову звільнив послів
Оприлюднені відповідні укази від 6 серпня 2026 року.
Так, Зеленський звільнив послів у Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані:
- указом № 709/2026 Василь Кирилич звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія;
- указом № 710/2026 Володимир Шкуров звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія;
- указом № 711/2026 Олег Герасименко звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії;
- указом № 712/2026 Маркіян Чучук звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан.
Звільнення топдипломатів України
Раніше РБК-Україна писало, що 3 серпня Зеленський підписав серію указів про кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Посад позбулися посли України у шести країнах, а також постійний представник при ЮНЕСКО.
Також у цей день президент відправив у відставку посла України у США Ольгу Стефанішину.
Ще повідомлялося, що посол України в Польщі Василь Боднар може отримати посаду заступника міністра закордонних справ України.
Також 7 жовтня 2025 року стало відомо, що Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії.