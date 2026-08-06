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Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів

18:11 06.08.2026 Чт
2 хв
Глава держави продовжив кадрові зміни у дипломатичній сфері
aimg Олена Бджола
Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Сьогодні чотири посли були звільнені з посад у країнах Європи та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента України Володимира Зеленського, передає Офіс президента України.

Зеленський знову звільнив послів

Оприлюднені відповідні укази від 6 серпня 2026 року.

Так, Зеленський звільнив послів у Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані:

  • указом № 709/2026 Василь Кирилич звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія;
  • указом № 710/2026 Володимир Шкуров звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія;
  • указом № 711/2026 Олег Герасименко звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії;
  • указом № 712/2026 Маркіян Чучук звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан.

Звільнення топдипломатів України

Раніше РБК-Україна писало, що 3 серпня Зеленський підписав серію указів про кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Посад позбулися посли України у шести країнах, а також постійний представник при ЮНЕСКО.

Також у цей день президент відправив у відставку посла України у США Ольгу Стефанішину.

Ще повідомлялося, що посол України в Польщі Василь Боднар може отримати посаду заступника міністра закордонних справ України.

Також 7 жовтня 2025 року стало відомо, що Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії.

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