Зеленский подписал указы об увольнении еще четырех послов

Сегодня четыре посла были уволены с должностей в странах Европы и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на указы президента Украины Владимира Зеленского, передает Офис президента Украины.

Зеленский снова уволил послов

Обнародованы указы от 6 августа 2026 года.

Так, Зеленский уволил послов в Хорватии, Албании, Черногории и Пакистане:

указом № 709/2026 Василий Кирилич уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия;

уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия; указом № 710/2026 Владимир Шкуров уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания;

уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания; указом № 711/2026 Олег Герасименко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Черногории;

уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Черногории; указом № 712/2026 Маркиян Чучук уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан.

Увольнение топ-дипломатов Украины

Ранее РБК-Украина писало, что 3 августа Зеленский подписал серию указов о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Постов лишились послы Украины в шести странах, а также постоянный представитель при ЮНЕСКО.

Также в этот день президент отправил в отставку посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Еще сообщалось, что посол Украины в Польше Василий Боднарь может получить должность заместителя министра иностранных дел Украины.