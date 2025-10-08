Зеленський звільнив посла України в Латвії: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії. Відповідний указ голова держави підписав 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі.

Причини звільнення та ім’я потенційного нового посла наразі не повідомляються.

Що відомо про Куцевола

Анатолій Куцевол був призначений послом України в Латвії в грудні 2022 року.

Раніше він працював заступником державного секретаря Кабінету міністрів України, в Адміністрації президента, був головним спеціалістом Бюро європейської інтеграції секретаріату Кабміну та обіймав посаду заступника директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції.

Також дипломат перебував на посаді начальника Управління стратегічного планування.

Куцевол одружений і має двох доньок. Окрім української, він володіє англійською, італійською та російською мовами.