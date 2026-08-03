Зеленський провів перестановки серед послів: хто втратив посади

Президент Володимир Зеленський підписав серію указів про кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Посад позбулися посли України у шести країнах, а також постійний представник при ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента.

Зокрема, свої посади залишили:

посол України в Тунісі Володимир Хованець, який за сумісництвом також був послом у Лівії;

посол України в Австрії Василь Химинець;

посол України в Таджикистані Валерій Євдокимов;

посол України в Киргизстані Валерій Жовтенко;

посол України в Сингапурі Катерина Зеленко, яка за сумісництвом також була послом у Брунеї-Даруссаламі.

Крім того, президент звільнив Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. Водночас він продовжує обіймати посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції.

Відповідні кадрові рішення оформлені указами президента №697/2026 - №702/2026, які були оприлюднені на офіційному сайті глави держави.