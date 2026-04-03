Зеленський підписав указ щодо прав кримськотатарського народу: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на забезпечення прав кримськотатарського народу та зміцнення його національної самобутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №293/2026, оприлюднений на сайті голови держави.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно опрацювати питання закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу кримськотатарського народу у встановленому порядку.

Документ спрямований на забезпечення права кримськотатарського народу на сталий розвиток, а також гарантування його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Кримські татари в Україні

Раніше голова Меджліс кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що за час окупації Криму півострів залишили від 30 до 50 тисяч кримських татар через репресії з боку окупаційної влади.

До незаконного захоплення Криму Росією там проживало близько 300-320 тисяч представників цього народу.

У грудні 2025 року в Меджлісі закликали президента України Володимир Зеленського включити представника кримськотатарського народу до складу української делегації на міжнародних переговорах щодо Криму.

