Зеленський підписав указ щодо прав кримськотатарського народу: що зміниться

15:01 03.04.2026 Пт
Статус Меджлісу врегулюють на державному рівні
Ірина Глухова
Зеленський підписав указ щодо прав кримськотатарського народу: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на забезпечення прав кримськотатарського народу та зміцнення його національної самобутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №293/2026, оприлюднений на сайті голови держави.

Читайте також: У Меджлісі заявили, що РФ продовжує геноцид кримських татар

Документ спрямований на забезпечення права кримськотатарського народу на сталий розвиток, а також гарантування його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно опрацювати питання закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу кримськотатарського народу у встановленому порядку.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено 19:27

Прем'єр Юлія Свириденко підписала розпорядження, яке закріплює за Меджлісом правовий статус представницького органу кримськотатарського народу.

Кримські татари в Україні

Раніше голова Меджліс кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що за час окупації Криму півострів залишили від 30 до 50 тисяч кримських татар через репресії з боку окупаційної влади.

До незаконного захоплення Криму Росією там проживало близько 300-320 тисяч представників цього народу.

У грудні 2025 року в Меджлісі закликали президента України Володимир Зеленського включити представника кримськотатарського народу до складу української делегації на міжнародних переговорах щодо Криму.

Детальніше про життя кримських татар на материковій Україні, міжнародні перемовини та роль народу в обороні й розвитку держави в інтерв’ю РБК-Україна розповідав лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
