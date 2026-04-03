Зеленский подписал указ о правах крымскотатарского народа: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на обеспечение прав крымскотатарского народа и укрепление его национальной самобытности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №293/2026, обнародованный на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Согласно указу, Кабинет министров должен безотлагательно проработать вопрос закрепления за Меджлисом крымскотатарского народа правового статуса представительного органа крымскотатарского народа в установленном порядке.

Документ направлен на обеспечение права крымскотатарского народа на устойчивое развитие, а также обеспечение его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Крымские татары в Украине

Ранее председатель Меджлис крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что за время оккупации Крыма полуостров покинули от 30 до 50 тысяч крымских татар из-за репрессий со стороны оккупационных властей.

До незаконного захвата Крыма Россией там проживало около 300-320 тысяч представителей этого народа.

В декабре 2025 года в Меджлисе призвали президента Украины Владимир Зеленского включить представителя крымскотатарского народа в состав украинской делегации на международных переговорах по Крыму.

Подробнее о жизни крымских татар на материковой Украине, международных переговорах и роли народа в обороне и развитии государства в интервью РБК-Украина рассказывал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.