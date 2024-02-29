Названо дані, скільки кримських татар виїхало з окупованого півострова за 10 років

Крим були вимушені покинуть близько 50 тисяч кримських татар. Особливо активно люди почали виїжджати з півострова, коли окупанти оголосили мобілізацію до армії РФ.

За його словами, напередодні російського вторгнення на початку 2014 року в Криму проживало близько 300 тисяч кримських татар. Це близько 13% від загальної кількості населення півострова.

"На жаль, зараз не можемо назвати точну цифру, скільки кримських татар перебуває там через 10 років окупації. Багато хто виїхав саме через переслідування. Люди бояться за своє життя, за життя дітей, близьких. Але є й частина тих, хто з різних причин виїхати просто не може. Моїй мамі вже більше 90 років. Вона в Криму, я за ці роки її не мав можливості побачити", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу додав, що активна фаза виїзду кримських татар була, коли окупаційний режим оголосив мобілізацію у вересні 2022 року.

"Чоловіки виїздили, щоб уникнути мобілізації. Багато хто виїхав з родинами, хтось – сам. Загалом можу дати приблизну оціночну цифру: Крим вимушені були покинути до 50 тисяч людей", - сказав він.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, наприкінці лютого 2014 року росіяни вторглися в Крим. Півострів був першим об'єктом агресії російських окупантів.

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.