У Меджлісі заявили, що РФ продовжує геноцид кримських татар

Сучасна політика Російської Федерації на території окупованого Криму є продовженням радянської геноцидної практики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Меджлісу кримськотатарського народу.

У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу там підкреслили, що тотальна депортація 1944 року була навмисним знищенням кримськотатарського народу. Ба більше, нині кримські татари знову стикаються з арештами, переслідуванням, і знищенням культурної ідентичності.

Звернувшись до міжнародної спільноти, Меджліс закликав:

визнати депортацію 1944 року актом геноциду;

посилити санкційний тиск на Росію, використовуючи дієві політичні, дипломатичні та економічні механізми;

підтримати деокупацію Криму, а також створення на півострові кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Крім того, там заявили про необхідність юридично закріпити статус Меджліс - як офіційного представницького органу кримськотатарського народу.

"Закріплення Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про корінні народи України" статусу Меджлісу кримськотатарського народу як представницького органу корінного кримськотатарського народу має стати важливим кроком у забезпеченні прав кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.

У Меджлісі додали, що кримськотатарський народ залишається незламним і не припиняє зусилля з повернення на рідну землю.

"Будь-які спроби легітимізувати окупацію Криму ... є підтримкою злочину проти людяності та зрадою пам'яті жертв геноциду", - наголосили в Меджлісі.