Зеленський підписав санкції проти Борислава Берези, екснардеп відреагував

7 липня президент Володимир Зеленський запровадив санкції, які, зокрема, торкнулися колишнього народного депутата Борислава Берези. Екснардеп прокоментував це рішення з іронією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента №587/2026 та №588/2026 та допис Борислава Берези.

В Офісі президента не уточнили, з яких саме причин колишній депутат потрапив під санкції.

Водночас у санкційному списку його віднесли до осіб, які підтримують політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду та спотворюють факти.

Нове рішення Зеленського передбачає блокування фінансових активів Берези, а також обмеження доступу на території України до пов'язаних із ним сторінок у соціальних мережах.

Окремим указом президент також запровадив санкції проти постачальників обладнання для російських підприємств, що виробляють компоненти для ракет.

Екснардеп уже відреагував на рішення Зеленського та згадав про російського диктатора Володимира Путіна.

"А взагалі мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського - це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади - це буде прям в яблучко", - написав Береза.

Хто такий Борислав Береза?

Це український політик, громадський діяч і колишній народний депутат України VIII скликання.

Раніше також працював у сфері бізнесу та журналістики, а широку впізнаваність здобув у 2014 році, коли став речником партії "Правий сектор".

Того ж року був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець, після чого залишив "Правий сектор" і працював у парламенті як позафракційний депутат.

Під час роботи у Верховній Раді активно коментував питання внутрішньої політики, боротьби з корупцією та діяльності органів влади. Після завершення депутатської каденції продовжив публічну діяльність як політичний коментатор і блогер.