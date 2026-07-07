Зеленский подписал санкции против Борислава Березы, экс-нардеп отреагировал

7 июля президент Владимир Зеленский ввел санкции, которые, в частности, коснулись бывшего народного депутата Борислава Березы. Экс-нардеп прокомментировал это решение с иронией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента №587/2026 и №588/2026 и сообщение Борислава Березы.

В Офисе президента не уточнили, по каким причинам бывший депутат попал под санкции.

В санкционном списке его отнесли к лицам, которые поддерживают политику России в отношении Украины, распространяют кремлевскую пропаганду и искажают факты.

Новое решение Зеленского предусматривает блокирование финансовых активов Березы, а также ограничение доступа на территории Украины к связанным с ним страницам в социальных сетях.

Отдельным указом президент также ввел санкции против поставщиков оборудования для российских предприятий, производящих компоненты для ракет.

Экс-нардеп уже отреагировал на решение Зеленского и упомянул о российском диктаторе Владимире Путине.

"А вообще иметь одновременные санкции от Путина и Зеленского - это бинго! Интересно, а как они это объяснят? Потому что за разобличение коррупции и за критику власти - это будет прямо в яблочко", - написал Береза.

Кто такой Борислав Береза?

Это украинский политик, общественный деятель и бывший народный депутат Украины VIII созыва.

Ранее также работал в сфере бизнеса и журналистики, а широкую узнаваемость получил в 2014 году, когда стал представителем партии "Правый сектор".

В том же году был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец, после чего оставил "Правый сектор" и работал в парламенте как внефракционный депутат.

В ходе работы в Верховной Раде активно комментировал вопросы внутренней политики, борьбы с коррупцией и деятельности органов власти. После завершения депутатской каденции продолжил публичную деятельность как политический комментатор и блогер.

