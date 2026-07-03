Болгарія висунула ультиматум ЄС через двох росіян у санкційних списках

Євросоюз обговорює 21-ий пакет санкцій проти Росії. Проте є країни, які починають висувати свої жорсткі умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR News.

Болгарія шантажує Євросоюз

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив 3 липня у парламенті, що виступить проти запропонованих антиросійських санкцій.

"Якщо з переліку не будуть виключені патріарх РПЦ Кирил та співзасновник компанії "Лукойл" у Болгарії Вагіт Алекперов, ми будемо проти", - заявив Радев.

Причина відмови - необхідність захисту енергетичних інтересів Болгарії.

Радев зауважив, що його не цікавить сама особа патріарха Кирила, але важлива його посада як глави Російської православної церкви.

Італія не бажає санкцій проти Кирила

Раніше стало відомо, що Італія висловила занепокоєння щодо майбутніх обмежень ЄС проти патріарха РПЦ Кирила.

Голова дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас запропонувала ухвалити заборону на видачу віз ЄС російському патріарху.