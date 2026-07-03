Вже друга країна ЄС "занепокоєна" санкціями проти патріарха Кирила, - Politico

Попри "бекграунд" одіозного російського патріарха Італія не погоджується на санкції проти нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Італія не підтримує санкції ЄС щодо патріарха Кирила

Італія приєдналася до Болгарії та висловила стурбованість стосовно планів запровадити санкції проти православного патріарха Росії Кирила. Цей факт підтверджують троє дипломатів ЄС.

Раніше голова дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас запропонувала ухвалити заборону на видачу віз ЄС Кирилу, поплічнику президента Росії Володимира Путіна.Такий пункт планується додати у 21-ий пакет санкцій.

Нагадаємо, російський патріарх неодноразово підтримував та виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Чого боїться Італія

За словами одного з дипломатів, побоювання Риму йдуть від Ватикану. Вони пов'язані з занепокоєнням щодо введення санкцій проти лідера християнської конфесії.

Які ще санкції пропонує Євросоюз

Дипломати ЄС також обговорювали пропозицію заморозити стелю цін на російську нафту. Нині вона встановлена ​​на рівні 44 доларів за барель.

Греція, Мальта і Кіпр - країни зі значним судноплавним сектором, які обслуговують російські судна - проти цього.

Раніше Греція та Мальта відхилили пропозиції щодо заборони надання морських послуг судам РФ.

Ще одним приводом для розбіжностей є пропозиція заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським комбатантам. За словами тих же дипломатів, Франція та Італія висловили стурбованість із цього приводу.