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У ЄС можуть вже наступного тижня запровадити нові санкції проти РФ

01:20 05.07.2026 Нд
2 хв
Під санкції може потрапити один із ключових елементів дрону
aimg Анастасія Никончук
У ЄС можуть вже наступного тижня запровадити нові санкції проти РФ Ілюстративне фото: санкції проти РФ (GettyImages)
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Європейський союз готує новий пакет санкцій проти виробників компонентів для російських "Шахедів". Під обмеження може потрапити одна із ключових навігаційних систем безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію телеканалу "Мі-Україна".

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що вже наступного тижня Європейський Союз може затвердити новий пакет санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва російських дронів-камікадзе "Шахед".

Обмеження, ймовірно, торкнуться виробників ключових компонент цих безпілотників.

Новий пакет санкцій готують наступного тижня

За словами Власюка, йдеться про невеликий санкційний пакет, який включатиме менш як десять позицій.

Всі вони пов'язані з підприємствами та структурами, що забезпечують виробництво важливих елементів для російських ударних безпілотників.

"Це буде зовсім невеликий пакет – менше 10 позицій, пов'язаних із виробниками деяких ключових компонентів для "Шахедів", – розповів він.

Під санкції може потрапити система "Комета"

Як зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики, до нового переліку з високою ймовірністю увійде навігаційна система "Комета", яка використовується у російських безпілотниках.

"Дуже ймовірно, що до нього увійде навігаційна система "Комета". Це гарна мета, це наша рекомендація", – заявив Власюк.

За його словами, саме виробники критично важливих комплектуючих залишаються одним із пріоритетних напрямків санкційного тиску, оскільки обмеження здатні ускладнити випуск російських ударних дронів та їхнє подальше застосування проти України.

Нагадуємо, що раніше Україна передала Китаю матеріали, які свідчать про використання китайських компонентів у російському озброєнні, однак за півроку помітної офіційної реакції з боку Пекіна на ці дані не було.

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