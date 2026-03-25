Зеленський підписав два призначення в СБУ: хто очолив підрозділи

Призначено нових топпосадовців СБУ
Олена Чупровська
Фото: в СБУ нові призначення (СБУ facebook.com_SecurSerUkraine)

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівному складі Служби безпеки України.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідні Укази з'явилися на сайті президента України 25 березня.

Читайте також: Зеленський звільнив голову СБУ Житомирщини після скандалу з укриттями для літаків

У керівному складі Служби безпеки України відбулись зміни - призначено нових очільників двох стратегічних департаментів.

Хто очолив департамент контррозвідки

Глава держави призначив Сергія Гуньковського на посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Це один із найважливіших підрозділів служби, який відповідає за боротьбу зі шпигунством та захист державних інтересів.

"Призначити Гуньковського Сергія Леонідовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу №269/2026.

Зміни у військовій контррозвідці

Керівником Департаменту військової контррозвідки став Віктор Заєць.

"Призначити Зайця Віктора Миколайовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - зазначається в указі №270/2026.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський готує зміни в МЗС. З з'явиться спеціальний представник щодо Білорусі і не тільки.

До того експрем'єр Британії Сунак отримав посаду радника Зеленського. Він буде консультувати главу держави з питань економічного відновлення.

