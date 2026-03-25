Зеленський підписав два призначення в СБУ: хто очолив підрозділи

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівному складі Служби безпеки України.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідні Укази з'явилися на сайті президента України 25 березня.
Глава держави призначив Сергія Гуньковського на посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Це один із найважливіших підрозділів служби, який відповідає за боротьбу зі шпигунством та захист державних інтересів.
"Призначити Гуньковського Сергія Леонідовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу №269/2026.
Керівником Департаменту військової контррозвідки став Віктор Заєць.
"Призначити Зайця Віктора Миколайовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - зазначається в указі №270/2026.
