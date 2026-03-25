Зеленский подписал два назначения в СБУ: кто возглавил подразделения

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководящем составе Службы безопасности Украины.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующие Указы появились на сайте президента Украины 25 марта.
В руководящем составе Службы безопасности Украины произошли изменения - назначены новые руководители двух стратегических департаментов.
Глава государства назначил Сергея Гуньковского на должность начальника Департамента контрразведки СБУ. Это одно из важнейших подразделений службы, которое отвечает за борьбу со шпионажем и защиту государственных интересов.
"Назначить Гуньковского Сергея Леонидовича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №269/2026.
Руководителем Департамента военной контрразведки стал Виктор Заец.
"Назначить Зайца Виктора Николаевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - отмечается в указе №270/2026.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский готовит изменения в МИД. С появится специальный представитель по Беларуси и не только.
До того экс-премьер Британии Сунак получил должность советника Зеленского. Он будет консультировать главу государства по вопросам экономического восстановления.