Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский подписал два назначения в СБУ: кто возглавил подразделения

16:10 25.03.2026 Ср
1 мин
Назначены новые топ-чиновники СБУ
aimg Елена Чупровская
Фото: в СБУ новые назначения (СБУ facebook.com_SecurSerUkraine)

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководящем составе Службы безопасности Украины.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующие Указы появились на сайте президента Украины 25 марта.

В руководящем составе Службы безопасности Украины произошли изменения - назначены новые руководители двух стратегических департаментов.

Кто возглавил департамент контрразведки

Глава государства назначил Сергея Гуньковского на должность начальника Департамента контрразведки СБУ. Это одно из важнейших подразделений службы, которое отвечает за борьбу со шпионажем и защиту государственных интересов.

"Назначить Гуньковского Сергея Леонидовича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №269/2026.

Изменения в военной контрразведке

Руководителем Департамента военной контрразведки стал Виктор Заец.

"Назначить Зайца Виктора Николаевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - отмечается в указе №270/2026.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский готовит изменения в МИД. С появится специальный представитель по Беларуси и не только.

До того экс-премьер Британии Сунак получил должность советника Зеленского. Он будет консультировать главу государства по вопросам экономического восстановления.

