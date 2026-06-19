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Зеленський підключив до тиску на Путіна президента ще однієї країни, - ЗМІ

11:50 19.06.2026 Пт
2 хв
В чому полягає задум українського лідера?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський звернувся до бразильського колеги Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням посприяти переговорному процесу щодо завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICL Notícias.

Видання пише, що задум полягає в тому, що президент Бразилії міг би зателефонувати як російському диктатору Володимиру Путіну, так і голові КНР Сі Цзіньпіну.

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Зеленський хоче, щоб Лула переконав Путіна особисто взяти участь у мирних переговорах й зрештою погодитися на зустріч з українським лідером та посередниками.

Водночас зазначається, що, на думку уряду Бразилії, цей запит зумовлений нездатністю Києва знайти способи та канали для діалогу з Москвою.

Видання також нагадало, що минулого року Україна вже зверталась з аналогічним проханням, і МЗС Бразилії підтвердило ЗМІ, що повідомлення було передано диктатору, проте результату це не принесло.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад 60% громадян України підтримали б припинення бойових дій по нинішній лінії фронту за умови отримання гарантій безпеки від міжнародних партнерів.

Зазначимо, після удару українських сил по Московському НПЗ Володимир Зеленський закликав росіян впливати на російського диктатора, якщо вони прагнуть припинення наслідків розв'язаної ним війни.

За словами президента України, більш ніж половина росіян виступає за завершення війни. Він наголосив, що громадяни країни-агресорки бачать відсутність перемог своєї армії на полі бою.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЛула да СилваВійна в Україні