Издание пишет, что идея заключается в том, что президент Бразилии мог бы позвонить как российскому диктатору Владимиру Путину, так и главе КНР Си Цзиньпину.

Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в мирных переговорах и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредниками.

В то же время отмечается, что, по мнению правительства Бразилии, этот запрос обусловлен неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой.

Издание также напомнило, что в прошлом году Украина уже обращалась с аналогичной просьбой, и МИД Бразилии подтвердил СМИ, что сообщение было передано диктатору, однако результата это не принесло.

Напомним, согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, более 60% граждан Украины поддержали бы прекращение боевых действий по нынешней линии фронта при условии получения гарантий безопасности от международных партнеров.