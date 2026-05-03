Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії та назвав три ключові завдання

23:02 03.05.2026 Нд
2 хв
Які цілі поставила собі Україна в рамках візиту до Вірменії?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський прибув 3 травня до Вірменії, де провів низку зустрічей, присвячених завершенню війни, пришвидшенню кредиту від ЄС та посиленню ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ у Новоросійську, - Зеленський

"Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений нашій координації з європейськими партнерами. Є три ключові завдання", - написав президент.

За його словами, перше завдання полягає у тому, щоб наблизити достойне завершення війни. Зокрема, Зеленський поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів.

"Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною", - заявив глава держави.

Другим завданням він назвав реалізацію європейського ракета підтримки для України обсягом 90 млрд євро. Зокрема, це фінансування прискорюється.

І наостанок, третім завданням Зеленський назвав змінення української ППО, енергетичну підтримку України та співпрацю з партнерами в галузі енергетики.

"Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення. Дякую кожному партнеру, який готовий допомагати", - резюмував президент.

Що ще відомо

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі вони обговорили оборонну підтримку (зокрема, внески у програму PURL), енергетику та мирні ініціативи.

Також глава держави зустрічі в прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Зеленський подякував рішенню країни виділити додаткові 300 млн доларів на оборонну підтримку України, а також запропонував посилити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal.

