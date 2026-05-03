Зеленский подвел итоги первого дня визита в Армению и назвал три ключевые задачи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 3 мая в Армению, где провел ряд встреч, посвященных завершению войны, ускорению кредита от ЕС и усилению ПВО Украины.
"Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен нашей координации с европейскими партнерами. Есть три ключевые задачи", - написал президент.
По его словам, первая задача заключается в том, чтобы приблизить достойное завершение войны. В частности, Зеленский проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспектив и запланированных контактов.
"Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать уменьшения давления на агрессора. Россия должна завершить эту свою войну. Спасибо всем, кто с Украиной", - заявил глава государства.
Второй задачей он назвал реализацию европейского ракета поддержки для Украины объемом 90 млрд евро. В частности, это финансирование ускоряется.
И напоследок, третьей задачей Зеленский назвал изменение украинской ПВО, энергетическую поддержку Украины и сотрудничество с партнерами в области энергетики.
"Уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления. Спасибо каждому партнеру, который готов помогать", - резюмировал президент.
Напомним, сегодня мы сообщали, что президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время встречи они обсудили оборонную поддержку (в частности, взносы в программу PURL), энергетику и мирные инициативы.
Также глава государства встретился в премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Зеленский поблагодарил решение страны выделить дополнительные 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины, а также предложил усилить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате Drone Deal.