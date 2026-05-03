RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский подвел итоги первого дня визита в Армению и назвал три ключевые задачи

23:02 03.05.2026 Вс
2 мин
Какие цели поставила себе Украина в рамках визита в Армению?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 3 мая в Армению, где провел ряд встреч, посвященных завершению войны, ускорению кредита от ЕС и усилению ПВО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в Новороссийске, - Зеленский

"Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен нашей координации с европейскими партнерами. Есть три ключевые задачи", - написал президент.

По его словам, первая задача заключается в том, чтобы приблизить достойное завершение войны. В частности, Зеленский проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспектив и запланированных контактов.

"Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать уменьшения давления на агрессора. Россия должна завершить эту свою войну. Спасибо всем, кто с Украиной", - заявил глава государства.

Второй задачей он назвал реализацию европейского ракета поддержки для Украины объемом 90 млрд евро. В частности, это финансирование ускоряется.

И напоследок, третьей задачей Зеленский назвал изменение украинской ПВО, энергетическую поддержку Украины и сотрудничество с партнерами в области энергетики.

"Уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления. Спасибо каждому партнеру, который готов помогать", - резюмировал президент.

Что еще известно

Напомним, сегодня мы сообщали, что президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время встречи они обсудили оборонную поддержку (в частности, взносы в программу PURL), энергетику и мирные инициативы.

Также глава государства встретился в премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Зеленский поблагодарил решение страны выделить дополнительные 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины, а также предложил усилить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате Drone Deal.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийАрменияВойна в Украине