Зеленский подвел итоги первого дня визита в Армению и назвал три ключевые задачи

"Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен нашей координации с европейскими партнерами. Есть три ключевые задачи", - написал президент.

По его словам, первая задача заключается в том, чтобы приблизить достойное завершение войны. В частности, Зеленский проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспектив и запланированных контактов.

"Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать уменьшения давления на агрессора. Россия должна завершить эту свою войну. Спасибо всем, кто с Украиной", - заявил глава государства.

Второй задачей он назвал реализацию европейского ракета поддержки для Украины объемом 90 млрд евро. В частности, это финансирование ускоряется.

И напоследок, третьей задачей Зеленский назвал изменение украинской ПВО, энергетическую поддержку Украины и сотрудничество с партнерами в области энергетики.

"Уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления. Спасибо каждому партнеру, который готов помогать", - резюмировал президент.