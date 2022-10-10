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Зеленський переговорив з Трюдо. Закликав G7 до жорсткої реакції на російський терор

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Закликав країни G7 до жорсткої реакції на терор Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Наголосив на важливості жорсткої реакції G7 на ракетний терор РФ. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури", - пише президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент закликав західних союзників терміново зібрати засідання країн G7, аби обговорити сьогоднішній масований обстріл України. Очікується, що нарада пройде сьогодні, 10 жовтня, в онлайн-форматі у другій половині дня.

Також президент обговорив ракетні удари й з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

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Російська ФедераціяВолодимир Зеленський